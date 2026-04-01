حقق نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان المصري مصطفى كامل، انتصاراً قانونياً جديداً بعد حكم المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 8616 لسنة 2025، التي أقامها ضد الصحفي هاني عزب.

الحكم والتعويض

قررت المحكمة إلزام هاني عزب بدفع 100 ألف جنيه تعويضاً مدنياً، إلى جانب تغطية المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة، مؤكدًة حق النقيب في حماية موقعه وسمعته.

موقف قانوني واضح

وقال المحامي الخاص بالنقيب، المستشار ياسر قنطوش، في بيان صحفي، إن الحكم يعكس قوة الموقف القانوني لموكله ويبرهن على التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وحماية الحقوق الفردية.

وأضاف قنطوش أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص النقيب على مواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات قد تمس شخصه أو دوره كرئيس لنقابة المهن الموسيقية، مشيراً إلى أن اللجوء للقضاء كان الخيار الأمثل لحسم النزاع.

متابعة التنفيذ واستمرارية الحماية

أوضح مكتب الدفاع أن متابعة تنفيذ الحكم ستكون أولوية، وأنه في حال ظهور أي تجاوزات جديدة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق النقيب والحفاظ على كرامته ومكانته المهنية.

ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة تحركات يقوم بها مصطفى كامل، للحفاظ على مكانته الشخصية والمهنية، ومواصلة جهوده في تعزيز وتطوير المنظومة الفنية بمصر.