قدمت الفنانة المصرية هالة صدقي بلاغاً رسمياً إلى الجهات المختصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، تتهم فيه أحد مستخدمي TikTok بنشر محتوى مسيء يهدف إلى التشهير بها والإضرار بمكانتها الفنية أمام الجمهور.

مقاطع مفبركة

وأكدت صدقي في بلاغها أن الحساب المشار إليه تداول مقاطع صوتية منسوبة إلى طليقها، ووصفت التسجيلات بـ«المفبركة» ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت بأن المقطع المتداول حظي بانتشار واسع خلال فترة زمنية قصيرة، ما ساهم في تداوله بشكل مكثف عبر منصات متعددة، الأمر الذي انعكس سلباً على صورتها أمام الجمهور، خصوصاً في ظل ما تضمنه من ادعاءات اعتبرتها مسيئة ومجافية للواقع. وشدّدت على أن ما حدث يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوقها الشخصية، ويقع تحت بند التشهير العلني الذي يُعاقب عليه القانون.

الحفاظ على السمعة

وأشارت إلى لجؤها إلى المسار القانوني بعد استنفاد كل السبل الأخرى، في محاولة لوقف تداول هذا المحتوى المسيء، لافتة إلى أن الحفاظ على سمعتها التي بنتها عبر سنوات طويلة من العمل الفني يُعد أولوية لا يمكن التهاون فيها، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

استجابة سريعة

وفي استجابة سريعة للبلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية تحركات مكثفة لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، إذ صدرت توجيهات عليا بسرعة التعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القائم على إدارة الحساب المتهم.

من ناحية أخرى، يرى الكثير من المتابعين أن نشر أو تداول محتوى مفبرك أو منسوب زوراً إلى أشخاص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصاً إذا كان الهدف منه الإضرار بسمعة الغير أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرين إلى أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، وفقاً لملابسات كل واقعة.