كشف المخرج المصري خالد جلال عن انطلاق استعداداته لعرض مسرحي جديد، يجمع بين الفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، تمهيداً لتقديمه خلال الفترة القادمة.

كواليس التحضيرات

وشارك جلال متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام» مجموعة صور من كواليس التحضيرات، ظهر خلالها برفقة بطلات العمل والمنتج أحمد السبكي.

رسالة للجمهور

وعلق على الصور قائلاً: «قريباً بإذن الله مسرح جميل.. ولا قوة إلا بالله»، في إشارة إلى حماسه لطرح العمل المنتظر قريباً.

آخر مسرحيات دنيا سمير غانم

وكان آخر الأعمال المسرحية التي قدمتها دينا سمير غانم مسرحية «مكسرة الدنيا»، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض 2024–2025 على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

شارك بالمسرحية عدد من الفنانين المصريين مثل محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، ومريم محمود الجندي، من إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر مسرحيات إيمي سمير غانم

بينما شاركت إيمي سمير غانم في مسرحية «التلفزيون»، التي عرضتها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في أغسطس 2024، وشاركت فيها إلى جانب زوجها حسن الرداد وعدد من الفنانين.