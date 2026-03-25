أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، عودتها إلى السينما بعد غياب لأكثر من خمسة عشر عاما.
انتظروني قريباً
ونشرت «مطر»، مقطع فيديو لها عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليه قائلةً: «بعد نجاحي في فيلم آخر كلام بدور أميرة، انتظروني قريبا بدور جديد مع المنتج محمد السبكي».
آخر الأعمال
وشاركت الفنانة مادلين مطر في السينما منذ سنوات بفيلم «آخر كلام»، وتدور أحداثه حول أميرة الفتاة التي تعشق الغناء وتريد أن تصبح فنانة، لكن والدها الملتزم يحول دون تحقيقها لهذا الطموح، فتضطر إلى العمل كموظفة علاقات عامة في إحدى الشركات، يصاب الأب لاحقًا بعارض صحي يدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة عامين، وهنا تتغير حياة أميرة وإخوتها بعد غيابه عنهم، فتتجه أميرة إلى الغناء.
آخر كلام
وفيلم «آخر كلام» من بطولة مادلين مطر،حسن حسني، مدحت تيخا، منة عرفة، محمد أحمد ماهر، رضا حامد، نورا السباعي، عماد بعرور، والفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج أكرم فريد.
The Lebanese artist Madleen Matar announced her return to cinema after an absence of more than fifteen years.
Stay tuned for me soon
Matar shared a video of herself on her Instagram page, commenting: "After my success in the film 'Akhir Kalam' in the role of Amira, stay tuned for me soon in a new role with producer Mohamed El Sobky."
Latest Works
The artist Madleen Matar has participated in cinema for years with the film 'Akhir Kalam', which revolves around Amira, a girl who loves singing and wants to become an artist. However, her strict father prevents her from achieving this ambition, forcing her to work as a public relations officer in a company. Later, the father suffers a health issue that leads him to a coma lasting two years, and here Amira's and her siblings' lives change after his absence, leading Amira to pursue singing.
Akhir Kalam
The film 'Akhir Kalam' stars Madleen Matar, Hassan Hosny, Medhat Tekha, Menna Arafa, Mohamed Ahmed Maher, Reda Hamid, Nora El Sebai, and Emad Ba'rour. The film is written by Mohamed Hafzy and directed by Akram Farid.