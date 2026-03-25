أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، عودتها إلى السينما بعد غياب لأكثر من خمسة عشر عاما.

انتظروني قريباً

ونشرت «مطر»، مقطع فيديو لها عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليه قائلةً: «بعد نجاحي في فيلم آخر كلام بدور أميرة، انتظروني قريبا بدور جديد مع المنتج محمد السبكي».

آخر الأعمال

وشاركت الفنانة مادلين مطر في السينما منذ سنوات بفيلم «آخر كلام»، وتدور أحداثه حول أميرة الفتاة التي تعشق الغناء وتريد أن تصبح فنانة، لكن والدها الملتزم يحول دون تحقيقها لهذا الطموح، فتضطر إلى العمل كموظفة علاقات عامة في إحدى الشركات، يصاب الأب لاحقًا بعارض صحي يدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة عامين، وهنا تتغير حياة أميرة وإخوتها بعد غيابه عنهم، فتتجه أميرة إلى الغناء.

آخر كلام

وفيلم «آخر كلام» من بطولة مادلين مطر،حسن حسني، مدحت تيخا، منة عرفة، محمد أحمد ماهر، رضا حامد، نورا السباعي، عماد بعرور، والفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج أكرم فريد.