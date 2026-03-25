يواجه صناع الفيلم المصري سفاح التجمع بطولة الفنان أحمد الفيشاوي أزمة كبيرة إثر تسريب نسخة مصورة غير قانونية منه، وذلك بعد ساعات قليلة من عرضه في صالات السينما خلال عيد الفطر، ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما مع قصر فترة العرض الرسمية قبل سحب الفيلم.

النسخة المسربة

وكشف السيناريست المصري محمد سيد بشير انتشار النسخة المسربة للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل لم يتمكن من الاستمرار في دور العرض قبل أن يسحب.

وكتب بشير عبر حسابه على «فيسبوك» منشوراً حذفه لاحقًا: «يا جماعة، فيلم سفاح التجمع نزل مسروق تصوير سينما إزاي وهو ملحقش يتعرض واتشال؟»، في إشارة إلى استغرابه من هذه الظاهرة التي تلحق أضرارًا كبيرة بالفيلم وفريق العمل.

العرض مجدداً

ووافقت وزارة الثقافة واللجنة المختصة أخيراً على عرض سفاح التجمع مجدداً في صالات السينما، بعد حذف عدد من المشاهد المثيرة للجدل، مع تحديد الفئة العمرية للمشاهدة لمن هم فوق 18 عامًا.

فريق العمل

ويشارك في فيلم «سفاح التجمع» بجانب أحمد الفيشاوي نخبة من النجوم، من بينهم صابرين، انتصار، رنا رئيس، مريم محمود الجندي، آية سليم، سينتيا خليفة، نور محمود، إلى جانب عدد من الوجوه الفنية الأخرى، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.