كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ للمرة الأولى مفاجأة عن مجموعة من الأوراق تضم أدعية وآيات قرآنية كتبها بخط يده، ما أظهر جانبًا روحانيًا عميقًا في حياته بعيدًا عن الأضواء.

ملازمة دائمة

وأوضحت العائلة عبر منشور في «فيسبوك» أن هذه الأدعية والآيات كانت جزءًا أصيلًا من حياته اليومية وترافقه باستمرار، خاصة خلال السفر وفترات المرض، حيث كان يحتفظ بها بجواره أسفل وسادته في المستشفى أثناء تلقيه العلاج.



الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ

ارتباط بالعبادة

وأكدت الأسرة حرص العندليب على قراءة القرآن بانتظام، خصوصًا في المساء، إلى جانب شهادة مؤثرة من جدته عن جمال صوته أثناء التلاوة.



لمحة إنسانية مؤثرة

وأشارت الأسرة إلى أن تلك التفاصيل تمنح الجمهور فرصة لاكتشاف جانب إنساني وإيماني في شخصية العندليب، يعكس عمق ارتباطه بالروحانيات بعيداً عن الأضواء والغناء.