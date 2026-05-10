تُفتتح عند السابعة من مساء غد (الإثنين)، فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 22 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون الدول الخليجية كافّة.



وسيتضمن حفل الافتتاح الذي يقام في ميدان الشقب الداخلي بالدوحة، عدداً من الفقرات الفنية والفلكلورية القطرية، إضافة إلى أوبريت «خليج واحد قلب واحد».



وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اختيار لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ندى عابد، ولاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض حمدي لرفع علم المملكة في مراسم طابور عرض الدول المشاركة في حفل الافتتاح غداً.



ويمثل فريق السعودية أكثر من 164 لاعباً ولاعبة في 15 رياضة؛ السهام، ألعاب القوى، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الرماية، قفز الحواجز، التايكوندو، البلياردو والسنوكر، البولينج، الكاراتيه، البادل، كرة الطاولة، الملاكمة، كرة السلة 3×3.



وتمثل مشاركة فريق السعودية في الدورة، محطة مهمة ضمن مسار تنافسي ممتد، يشمل مشاركات قادمة، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026.



وتجسد دورة الألعاب الخليجية إحدى الركائز المهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون، وترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف، بما يدعم مسيرة الشباب الخليجي ويعكس عمق الروابط بين شعوب المنطقة.