

سحب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة عبدالرحيم كمال، ترخيص عرض فيلم "سفاح التجمع" من دور السينما، وأوقف عرضه حتى إشعارٍ آخر، وذلك رغم طرح الفيلم وتحقيقه إيرادات جيدة في أول أيام عرضه، بعد حصوله على ترخيص قبل ثلاثة أيام فقط.

وتلقى صُنّاع فيلم "اعترافات سفاح التجمع" صدمةً بعد قرار سحب ترخيص عرضه. الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي، وكان قد بدأ عرضه في دور السينما قبل ساعات.

وقامت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية برفع الفيلم من دور العرض، وأبلغت جميع دور السينما بالقرار، وبناءً على ذلك تم سحبه، رغم أن بعض الجمهور كان قد شاهده بالفعل.

وجاء قرار الرقابة بسبب عدم تطابق النسخة المصوّرة مع النص المُجاز رقابيًا، واحتواء الفيلم على مشاهد عنف اعتبرتها الجهات المختصة مخالفةً لشروط الترخيص.

وعبّر محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج الفيلم، عن صدمته من القرار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "قدر الله وما شاء فعل.. بعد الحصول على كافة التراخيص والتصاريح القانونية والحكومية والأمنية لكتابة وتصوير وعرض الفيلم، يأتي قرار مفاجئ برفعه من دور السينما بعد عرضه في جميع حفلات يوم الوقفة".

وكشف مؤلف ومخرج الفيلم أن العمل حقق إيرادات مرتفعة خلال الساعات التي عُرض فيها، معتبرًا ما حدث سابقةً جديدة.