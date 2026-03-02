أبدى الفنان المصري باسم سمرة سعادته الكبيرة بردود الفعل حول تجسيده شخصية «زكي غانم» في مسلسل عين سحرية، المعروض ضمن موسم دراما رمضان، مؤكداً أن النجاح الذي حققته الشخصية فاق توقعاته.

عمل مختلف

وأوضح باسم سمرة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن ما جذبه إلى المشروع منذ قراءته الأولى هو اختلاف فكرته واعتماده على البناء النفسي والاجتماعي بعيداً عن العنف أو الأكشن السريع، مشيراً إلى أن السيناريو مكتوب بذكاء ويعتمد على تفاصيل دقيقة تمس الواقع.

محامٍ غير تقليدي

وأشار الفنان إلى أن شخصية المحامي التي يقدمها ليست نمطية، فلا تعتمد على الخطابات الحماسية، بل تتحرك بهدوء ودهاء، وتحسب كل خطوة بعناية، وكأنها مباراة شطرنج مدروسة.

الفنان باسم سمرة.

تحضير خاص

وأضاف أن الدور تطلب استعداداً مختلفاً، إذ حرص على مراقبة محامين في حياتهم اليومية لفهم طريقة تفكيرهم وتوقيت تدخلهم، مؤكداً أن قوة الشخصية تكمن في الصمت والتركيز والصراع الداخلي أكثر من الانفعال الظاهر.

صناع المسلسل

يشار إلي أن مسلسل «عين سحرية» يجمع عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، فاتن سعيد، سماء إبراهيم، رباب ممتاز، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.