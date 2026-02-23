تحدثت الفنانة السورية مرام علي بصراحة عن مواقفها من الزواج والأمومة، كما ردّت على ما أثير أخيراً بشأن تقاضيها 700 ألف دولار، مؤكدة أن تركيزها ينصب على تطوير أدواتها الفنية لا على الأرقام المتداولة.

التبني تفكير جدي ومسؤولية كاملة

وكشفت مرام أنها قد تفكر مستقبلاً في تبني طفل، معتبرة أن مسؤولية التبني لا تقل عن مسؤولية الزواج والإنجاب، موضحة أن الفكرة مطروحة لديها، لكنها تحتاج إلى استعداد كامل نفسياً وعملياً قبل اتخاذ القرار.

تجميد البويضات ليس ضمن خططي

وخلال استضافتها في برنامج حبر سري، أشارت إلى أنها سمعت بفكرة تجميد البويضات، لكنها لا تفكر فيها حالياً، مع ترك الباب مفتوحاً لاحتمال اللجوء إليها في وقت لاحق إذا رأت أنها مناسبة.

الزواج من متزوج مرفوض

وأكدت رفضها القاطع الارتباط برجل متزوج، واصفة الأمر بأنه «خط أحمر»، فيما لا تمانع الزواج من رجل مطلق، قائلة: «لو الرجل مطلق، معنديش مشكلة أرتبط به».

شائعة أجر الـ700 ألف دولار

وعلى الصعيد المهني، نفت مرام صحة ما تردد عن حصولها على أجر يصل إلى 700 ألف دولار، مؤكدة أنها لم تحدد أجراً رسمياً كما أشيع، وأن الحديث عن كونها الأعلى أجراً في جيلها جاء في سياق تصريح غير جاد جرى تضخيمه.

وشددت على أنها تسعى فقط إلى البقاء ضمن الصفوف الأولى في جيلها من خلال اختيارات فنية مدروسة، بعيداً عن المنافسة الرقمية أو المقارنات المالية.