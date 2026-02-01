طالب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ النائب ياسر جلال بالانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي لمواجهة تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

مواطنة رقمية

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمصر، برئاسة المستشار عصام فريد، بأن حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا لا تقع على عاتق الحكومة فقط، بل يجب أن تشارك الأسر أيضاً في هذا الدور، مشدداً على أهمية إدراج مفهوم المواطنة الرقمية ضمن المناهج المدرسية، لتعزيز وعي الأطفال بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

تنمر إلكتروني

ودعا جلال إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي، مشيراً إلى أن تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت يهدف إلى حمايتهم دون تقييد تطورهم التكنولوجي.

أعمال رمضانية

من جهة ثانية، ينافس ياسر جلال في رمضان القادم بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدي، يجمع مجموعة من النجوم، أبرزهم ميرفت أمين، أيتن عامر، سلوى عثمان، هدى الإتربي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.