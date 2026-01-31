قضت هيئة محلفين في ولاية نيفادا الأمريكية أمس (الجمعة) بإدانة الممثل الأمريكي ناثان تشاسينج هورس، المعروف بمشاركته في فيلم «الرقص مع الذئاب»، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر، في قضية صدمت مجتمع السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وأوضحت هيئة الادعاء أن معظم الأحكام الصادرة ضد تشاسينج هورس تتعلق بسلوكياته تجاه فتاة كانت تبلغ من العمر 14 عاماً عند بدء الاعتداء عليها، مشيرة إلى أنه استغل سمعته ومكانته كرجل من شعب لاكوتا لاستدراج ضحايا من النساء والفتيات من المجتمع نفسه.

ورغم إدانته بتهم متعددة، برأت هيئة المحلفين تشاسينج هورس من تهم اعتداء جنسي أخرى، بينما يصر الممثل على براءته من جميع التهم الـ21 الموجهة إليه، وفق ما أكد محاموه.

وتأتي هذه الأحكام بعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات منذ اعتقاله الأول وتوجيه التهم إليه عام 2023، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع الأمريكي للسكان الأصليين.

وسلطت القضية الضوء على موضوع استغلال النفوذ والمكانة في المجتمعات المحلية، وأعادت النقاش حول حماية الفتيات القاصرات من الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.