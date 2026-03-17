وزير الخارجية المصري: المساس بسيادة المملكة هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي

جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع السعودية، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها الصريحة للاعتداءات التي طالت أراضي المملكة والدول العربية الشقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، وأن المساس بسيادة المملكة هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.

وخلال جلسة مباحثات، مساء (الإثنين) بالعاصمة السعودية الرياض بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري، ناقش الوزيران سبل تدعيم الأمن القومي العربي، حيث أكد عبد العاطي الحاجة الملحة لبلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمى ووضع الآليات التنفيذية له، والشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء في إطار الجامعة العربية أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، باعتبار ذلك ضرورة إستراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية.

وتصدرت جهود خفض التصعيد أجندة المباحثات، حيث استعرض الوزيران التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن، وجدد الوزير المصري التحذير من مغبة المراهنة على الخيارات العسكرية التي لن تفضي إلا لتعميق الأزمة وتوسيع رقعة الصراع، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات المستهجنة، وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.



واتفق الوزيران على المضي قدماً في استثمار الزخم الذي تتسم به العلاقات الوطيدة بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية ودفع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.