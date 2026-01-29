طمأن الفنان المصري سامح الصريطي جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، حيث أصيب بجلطة في المخ ونقل على إثرها إلى العناية المركزة خلال الأيام الماضية.

خروج من المستشفى

وفي أول تعليق له، أكد الصريطي لصحيفة «عكاظ» أن حالته الصحية شهدت تحسناً كبيراً، مشيراً إلى أنه غادر المستشفى اليوم إلى منزله مع الاستمرار في المتابعة الطبية اللازمة.



الفنان المصري سامح الصريطي

رسالة شكر لجمهوره

وعبر الفنان عن امتنانه لجمهوره ومحبيه في الوطن العربي على اهتمامهم وسؤالهم عنه أثناء أزمته الصحية، قائلاً: «محنة كبيرة وربنا عداها على خير الحمد لله».

تفاصيل الوعكة

وكان سامح الصريطي عانى من آلام شديدة بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، حيث تم تشخيص إصابته بجلطة في المخ، وسط دعوات الجمهور له بالشفاء العاجل.



الفنان المصري سامح الصريطي

آخر أعماله الدرامية

وكان آخر أعمال سامح الصريطي مسلسل «الحلانجي» الذي عرض في دراما رمضان الماضي لعام 2025، من بطولة محمد رجب، وشاركه كل من أيتن عامر، عبير صبري وآخرون، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.