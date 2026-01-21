اتجه الفنان التركي خالد أرجنتش، من تركيا إلى العاصمة البريطانية لندن، معلناً دخوله عالم الاستثمار التجاري من خلال افتتاح متجر متخصص لبيع الحلويات والمعجنات التركية.

فكرة مدروسة

وأكد أرجنتش، الذي حقق شهرة واسعة محلياً وعالمياً بعدما جسّد شخصية السلطان سليمان القانوني في مسلسل «حريم السلطان»، في تصريحات إعلامية، أن مشروعه في مجال الحلويات لم يكن قراراً مفاجئاً، بل فكرة مدروسة منذ فترة، مشيراً إلى افتتاح المتجر بالشراكة مع عدد من أصدقائه، نافياً وجود أي خطط حالية لافتتاح فروع داخل تركيا.

الابتعاد عن الأضواء

وانتقل خالد أرجنتش للإقامة في لندن برفقة عائلته وزوجته الفنانة بيرغوزار كوريل، مع استمراره في ممارسة حياته المهنية، ولكن بعيداً عن الأضواء في تركيا.

وتشير مصادر مقربة، إلى أن الضغوط الإعلامية والملاحقة المستمرة بعدسات الكاميرات دفعته للبحث عن حياة أكثر هدوءاً له ولعائلته، بعيداً عن كونهم عائلة فنية تحت المجهر.

وُلد خالد أرجنتش في 30 أبريل عام 1970 بمدينة إسطنبول، وبدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح في منتصف التسعينيات، قبل أن ينتقل إلى عالم التلفزيون والسينما.

وتزوج من الممثلة التركية بيرغوزار كوريل عام 2009، ولديهما 3 أطفال، وتُعد علاقتهما من أكثر العلاقات استقراراً وشهرة في الوسط الفني التركي.

السلطان سليمان

حقق أرجنتش شهرة عالمية واسعة من خلال تجسيده شخصية السلطان سليمان القانوني في مسلسل حريم السلطان، الذي حصد نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي والعديد من دول العالم.