أعلن الفنان المصري نضال الشافعي وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مرور أشهر من رحيل زوجته.

وشارك نضال، منشورًا، عبر حسابه على «فيسبوك»، معلناً نبأ وفاة والدته، مطالباً من متابعيه وجمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

موعد الجنازة والدفن

وأضاف في المنشور أن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد آل بهجت دريم لاند، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات بالقاهرة.

والدة نضال الشافعي تلحق بزوجته

يشار إلى أنه رحلت زوجته هند محمد علي في أبريل 2025 بعد صراع مع مرض الكلى، وكانت وفاتها صدمة كبيرة له حينها وسط دعوات الأسرة والمقربين بالمغفرة والرحمة.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال نضال الشافعي الدرامية مسلسل «الأميرة ضل حيطة»، يتكون العمل من 15 حلقة، ويشارك في بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض بجانب كل من فاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.