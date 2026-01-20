قبلت محكمة مستأنف الاقتصادية في القاهرة الاستئناف المقدم من الفنان فادي خفاجة، واكتفت بتغريمه 20 ألف جنيه، بدلاً من تنفيذ عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، في القضية المقامة ضده بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

التحفظ على خفاجة

وشهدت جلسة نظر الاستئناف قيام الجهات الأمنية بالمحكمة الاقتصادية بالتحفظ على الفنان فادي خفاجة، وذلك على خلفية الحكم السابق الصادر بحبسه 6 أشهر، إلى حين صدور قرار المحكمة في الاستئناف المقدم على الحكم.

وتقدم خفاجة في وقت سابق باستئناف رسمي على حكم سجنه لمدة 6 أشهر، الصادر ضده في قضية اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل، مطالباً بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه.

الحكم الابتدائي

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها الابتدائي، بسجن خفاجة لمدة 6 أشهر، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك لإيقاف تنفيذ الحكم، فيما طالب محمود النجدي، محامي دفاع الفنان مجدي كامل، خلال أولى جلسات المحاكمة، بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.