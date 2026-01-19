احتفلت الفنانة المصرية مي عز الدين بعيد ميلادها الأول برفقة زوجها الدكتور أحمد تيمور، ووجهت رسالة رومانسية له بمناسبة الاحتفال.
أنت حبي
ونشرت مي عز الدين صوراً من عيد ميلادها عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت عليها: «أنت حبي لكل شيء، وشكراً لك على كونك أنت».
وتألقت مي بفستان باللون الأحمر، مُلفت للإنظار، مع لوك ميكب هادئ يتناسب مع هذه الإطلالة التي نالت إعجاب الكثير من محبيها.
قلبي ومفتاحه
من جانبه، هنأ أحمد تيمور زوجته مي عز الدين بعيد ميلادها عبر «إنستغرام»، قائلاً: «كل سنة وإنتي ست البنات، كل سنة وإنتي نجمة النجوم، كل سنة وإنتي حبيبتي ومراتي وبنتي، كل سنة وإنتي أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وإنتي الحياة وما فيها، كل سنة وإنتي ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، كل سنة وإنتى جنبي، كل سنة وإنتي ناجحة ومحبوبة».
وأضاف: «كل سنة وإنتي بنت خالة الشعب العربي كله، وكل سنة وإنتي محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وإنتي أقرب لربنا، كل سنة وإنتي قلبك حلو زيك كده، عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا، ودايماً إنتي قلبي ومفتاحه». لترد مي: «وأنت طيب يا هدية ربنا ليا».
The Egyptian artist Mai Ezz El-Din celebrated her first birthday with her husband, Dr. Ahmed Taimour, and she sent him a romantic message for the occasion.
You Are My Love
Mai Ezz El-Din shared photos from her birthday on her Instagram account, captioning them: "You are my love for everything, and thank you for being you."
Mai dazzled in a striking red dress, complemented by a subtle makeup look that matched this appearance, which garnered admiration from many of her fans.
My Heart and Its Key
For his part, Ahmed Taimour congratulated his wife Mai Ezz El-Din on her birthday via Instagram, saying: "Every year you are the queen of girls, every year you are the star of stars, every year you are my beloved, my wife, and my daughter, every year you are the most precious creature to my heart, every year you are life and everything in it, every year your smile makes the whole world beautiful, every year you are by my side, every year you are successful and loved."
He added: "Every year you are the cousin of the entire Arab nation, every year you achieve everything you wish for, every year you are closer to God, every year your heart is as beautiful as you are, may we have many more years together, my princess of the world, and you will always be my heart and its key." To which Mai replied: "And you are good, my gift from God."