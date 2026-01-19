احتفلت الفنانة المصرية مي عز الدين بعيد ميلادها الأول برفقة زوجها الدكتور أحمد تيمور، ووجهت رسالة رومانسية له بمناسبة الاحتفال.

أنت حبي

ونشرت مي عز الدين صوراً من عيد ميلادها عبر حسابها على «إنستغرام»، وعلقت عليها: «أنت حبي لكل شيء، وشكراً لك على كونك أنت».

وتألقت مي بفستان باللون الأحمر، مُلفت للإنظار، مع لوك ميكب هادئ يتناسب مع هذه الإطلالة التي نالت إعجاب الكثير من محبيها.

قلبي ومفتاحه

من جانبه، هنأ أحمد تيمور زوجته مي عز الدين بعيد ميلادها عبر «إنستغرام»، قائلاً: «كل سنة وإنتي ست البنات، كل سنة وإنتي نجمة النجوم، كل سنة وإنتي حبيبتي ومراتي وبنتي، كل سنة وإنتي أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وإنتي الحياة وما فيها، كل سنة وإنتي ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، كل سنة وإنتى جنبي، كل سنة وإنتي ناجحة ومحبوبة».

وأضاف: «كل سنة وإنتي بنت خالة الشعب العربي كله، وكل سنة وإنتي محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وإنتي أقرب لربنا، كل سنة وإنتي قلبك حلو زيك كده، عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا، ودايماً إنتي قلبي ومفتاحه». لترد مي: «وأنت طيب يا هدية ربنا ليا».