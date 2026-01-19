زار النجم العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة وحرص على دخول الهرم الأكبر واستكشافه من الداخل، في تجربة فريدة أبدى خلالها انبهاره الشديد بعظمة البناء ودقة الهندسة التي ما زالت تبهر العالم حتى اليوم.

قاعدة نجوم السينما

ونشر سميث فيديوهات وصوراً من أمام أهرامات الجيزة، على أنغام أغنية مكسرات للنجم أحمد سعد، وعلق على الفيديو قائلاً: «القاعدة رقم 83 لنجوم السينما - عندما تكون أمام الأهرامات، عليك التقاط صورة بزاوية 360 درجة»، وحقق الفيديو 4 ملايين مشاهدة على حساب سميث على إنستغرام.

وظهر النجم العالمي متأثراً بعراقة الحضارة المصرية، معبراً عن إعجابه الشديد بما شاهده على أرض الواقع، ومؤكداً أن الأهرامات لا تزال تحتفظ برونقها وقيمتها التاريخية رغم مرور آلاف السنين.

مصدر إلهام دائم

وخلال الزيارة، أشاد ويل سميث بالحضارة المصرية القديمة، مؤكداً أن من استطاع بناء الأهرامات وتلك الآثار الخالدة قادر على تحقيق أي شيء، مشيراً إلى أن تاريخ مصر العريق وآثارها الفريدة يمثلان مصدر إلهام دائم له، وسبباً رئيسياً لاختياره مصر كوجهة مفضلة عند التفكير في قضاء إجازة أو زيارة دولة ذات طابع حضاري خاص.