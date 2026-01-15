ينتظر جمهور السينما مشاهدة العرض الاول للفيلم السعودي «جرس إنذار 2.. الحفرة»الذي يعد أول فيلم عربي يقدم بجزء ثانٍ على منصة نتفلكس، استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند عرضه في يناير 2024.

قصة حقيقية

استلهم الجزء الأول من قصة حقيقية لحريق في مدرسة فتيات بمدينة جدة، وحقق انتشارًا واسعًا بوصوله إلى قائمة Top 10 في 40 دولة، بينها 28 دولة غير ناطقة بالعربية، ما دفع "نتفلكس" للتعاقد على إنتاج جزء ثانٍ من العمل الدرامي ، لكن برؤية مختلفة وأحداث غير متوقعة مستوحاة من وقائع حقيقية.

حضور عالمي

وأكد المنتج أيمن جمال، بأن تقديم أول فيلم عربي بجزء ثان على منصة عالمية يعكس تطور الصناعة السعودية، مشيرًا إلى الانتهاء من تصوير فيلم سعودي ثالث، بما يعزز حضور شركات الإنتاج السعودية عالميًا.

من جانبه أوضح المنتج محمد علوي، بأن الجزء الثاني للفيلم واجه تحديات تقنية كبيرة، خاصة في المؤثرات البصرية والسمعية، تم تنفيذها لأول مرة داخل السعودية.

محطة فارقة

واعتبر المخرج عبدالله بامجبور الفيلم محطة فارقة في مسيرته، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق الفني السعودي على تقديم عمل يليق بالجمهور المحلي والعالمي.

و«جرس إنذار 2.. الحفرة» من تأليف هيفاء السيد ومريم الهاجري، وإخراج عبدالله بامجبور، وبطولة موضي عبدالله، أسيل موريا، أسيل سراج، وفاء الوافي، أضوى فهد، دارين البايض، وعائشة الرفاعي وآخرون، وتدور أحداثه حول مجموعة فتيات يجدن أنفسهن في حفرة تحت الأرض داخل المدرسة، حيث يتحول الصراع إلى سباق مع الزمن من أجل النجاة.