قام النجم العالمي ويل سميث، صباح اليوم، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، إذ تجول في الموقع الأثري واستمتع بمشاهدة العجائب التاريخية، والتقط عدداً من الصور التذكارية أمام الأهرامات.

وأعرب سميث، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مؤكداً أن من أنشأ هذه الصروح يمكنه تحقيق أي شيء، في تقدير واضح لعظمة المكان.

أهم مناطق جولته

كما شملت جولته زيارة تمثال أبو الهول ومقابر العمال، ورافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من مفتشي المنطقة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية مشددة.

زيارة المشاهير إلى مصر

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة رحلات لمشاهير عالميين إلى مصر، ما يعكس دور البلاد البارز وجهةً سياحيةً وثقافيةً عالميةً تجذب اهتمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

طلب ويل سميث من شاروخان

كما وجه ويل سميث طلباً إلى النجم الهندي شاروخان، عبر فيه عن رغبته الشديدة في العمل معه، مؤكداً أنه يتطلع للحصول على فرصة للظهور إلى جانبه في عمل سينمائي، ما أثار توقعات واسعة حول إمكانية التعاون بينهما في مشروع فني مستقبلي.