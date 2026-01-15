أعرب النجم العالمي ويل سميث عن رغبته في التعاون مع النجم الهندي شاروخان في عمل فني مستقبلي، مشيداً بالمكانة الرفيعة التي يحظى بها «ملك بوليوود» داخل صناعة السينما.

وأكد ويل سميث خلال زيارته دبي لحضور العرض الأول في الشرق الأوسط لمسلسله المرتقب Pole to Pole with Will Smith، حبه الكبير للسينما الهندية، وتحدث عن مساعيه لتعزيز الشراكات الفنية مع أبرز نجوم بوليوود.

وجدد سميث تطلعه للمشاركة في أعمال سينمائية هندية، بعد محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح.

رسالة ويل سميث

طلب ويل سميث عبر رسالة إلى شاروخان، معرباً فيها عن رغبته في التعاون معه قائلاً: «أريد من شاروخان أن يمنحني دوراً»، ما أثار التكهنات حول مشروع فني مستقبلي يجمعهما.

وأحدث ويل سميث ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يغني ويرقص على أنغام أغنية «مكسرات» للمطرب المصري أحمد سعد، وسط تفاعل واسع من الجمهور.