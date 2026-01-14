كشف الفنان الأردني زهير النوباني، حقيقة مقطع الفيديو المنسوب إليه، والذي ظهر فيه متهجّماً على إحدى شركات الأدوية، وتحدث عن علاج مرض السكري بطرق غير تقليدية.

فيديو مفبرك

وفيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور على نطاق واسع، أكد النوباني، فبركة الفيديو بالكامل، مشيراً إلى إعداده بتقنيات الذكاء الاصطناعي ولا يمت له بصلة.

وقال النوباني عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك»، حالتي الصحية مستقرة وأتمتع بصحة جيدة، محذراً الجمهور من التعامل مع ناشري الفيديو أو تصديق المعلومات المغلوطة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.