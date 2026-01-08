أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور في الدورة الخامسة عشرة المقامة تحت شعار «يوسف شاهين.. حدوتة مصرية» احتفاءً بمئوية المخرج العالمي الراحل، والمقرر إقامتها من 30 مارس حتى 6 أبريل.

مسيرة فنية مميزة

وسيتم تكريم «عبدالغفور» تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من ربع قرن، تميزت خلالها بتقديم أدوار إنسانية عميقة ومتنوعة، جمعت بين الحس الفني والصدق التعبيري، وساهمت في إثراء المشهد السينمائي المصري.

بدأت ريهام مشوارها السينمائي بأفلام مثل «سحر العيون» و«صاحب صاحبه»، وتابعت بأعمال بارزة مثل «حريم كريم»، و«ملاكي إسكندرية»، و«زي الهوا»، و«جعلتني مجرماً»، وصولًا إلى أحدث أفلامها «ليلة العيد» و«خريطة رأس السنة»، ما جعلها واحدة من أبرز ممثلات جيلها في الدراما والسينما.

انتهاك خصوصية

وواجهت ريهام عبدالغفور أخيراً، أزمة تمثلت في انتهاك خصوصيتها وتداول صور خاصة لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة.