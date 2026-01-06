تعود الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة إلى الدراما المصرية بعد غياب طويل، من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، في خطوة تعيد حضورها إلى الشاشة المصرية بعد آخر ظهور لها كضيفة شرف في مسلسل «سكر زيادة».

دور محوري وصراعات مشتعلة

وتجسد أمل بوشوشة شخصية «حبيبة»، ابنة عم أولاد الراعي، المتزوجة من أحد أعدائهم، وهي شخصية محورية تلعب دوراً مؤثراً في تصاعد الصراعات وتطور الأحداث داخل العمل، ما يضعها في قلب الدراما منذ الحلقات الأولى.

نجوم العمل وصنّاعه

المسلسل من كتابة ريمون مقار، وسيناريو وحوار مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.

وتشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي.

ومن المقرر عرض المسلسل ضمن خريطة دراما رمضان، وسط ترقب جماهيري لعودة أمل بوشوشة وأحداث العمل المشحونة بالصراعات.