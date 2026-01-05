اختارت الفنانة المصرية لقاء الخميسي تجاهل أزمة طلاق الفنانة إيمان الزيدي من زوجها اللاعب السابق محمد عبدالمنصف، ولم تصدر أي تعليق مباشر بشأن الحدث، رغم تصدره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أول رد فعل من الخميسي

في أول رد فعل لها، لجأت لقاء الخميسي إلى مشاركة محتوى مختلف عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ونشرت صوراً لعدد من الكتب التي تحمل عناوين تعكس الاهتمام بالتنمية الذاتية والسلام النفسي، من بينها: أشياء لم يعلمنا إياها أحد عن الحب، وقوة التفكير الإيجابي، ونظرية دعهم.

رسائل سلام ومحبة

كما شاركت صورة فنية مرسومة بأسلوب تخيلي، أرفقتها بعبارات تحمل رسائل عن المحبة والسكينة، كتبت فيها:

«خلقنا لنحب، ونعمر القلوب، هنيئاً لمن حملوا المحبة في قلوبهم وطاب فيها السلام»،

في إشارة واضحة إلى اختيارها التركيز على الهدوء الداخلي والإيجابية بعيداً عن الجدل.

استمرار الصور القديمة

ويعد هذا أول رد فعل للقاء الخميسي على مواقع التواصل بعد انتشار أخبار طلاق زوجها من فنانة أخرى، ولاحظ المتابعون استمرار وجود صورها مع محمد عبدالمنصف على حسابها دون حذف، ما يعكس صمتاً حذراً أو تجاهلاً متعمداً للأزمة.

إعلان الطلاق المفاجئ

يذكر أن الفنانة إيمان الزيدي أثارت حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد ارتباط دام 7 سنوات.