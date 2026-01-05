نفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مشاركتها في حفلة غنائية في قطر مع الفنان المصري رامي صبري.

حفلة المياسة شائعة

وأكد المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية في بيان أصدره أمس أن الإعلان المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم حفلة فنية على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في يناير 2026 مجرد شائعة، ولا يرتبط بأي نشاط فني حقيقي لنانسي عجرم.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً بوستراً للحفلة المذكورة على نطاق واسع، قبل أن يتم نفيها رسمياً، فيما تواصل نانسي نشاطها الفني بعد نجاحها أخيراً في إحياء حفلة رأس السنة لعام 2026 بالأردن وسط حضور جماهيري ضخم.

أغنية جديدة

من جهة ثانية تطلق نانسي عجرم غداً (الثلاثاء) أغنيتها الجديدة بعنوان «أنا صورة ليك»، ضمن أحداث فيلم الأطفال الكرتوني «بطل الدلافين».

وأغنية «أنا صورة ليك» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، بينما تولى هاني محروس المكس والماستر، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لمحمد خالد.