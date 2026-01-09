تمسك النادي الأهلي المصري بخدمات حارس مرماه مصطفى شوبير، بعد عرض نادي النجمة السعودي ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، أن إدارة النادي الأهلي أغلقت بشكل نهائي ملف رحيل نجله مصطفى شوبير، بعد تلقي عرض من نادي النجمة السعودي للتعاقد معه.

وأضاف شوبير أن عرض نادي النجمة يُعد الثاني للحارس المصري من أندية الدوري السعودي، بعد عرض سابق من نادي الخلود خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأهلي فضّل استمرار اللاعب ضمن صفوفه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام نادي جيرونا الإسباني بضم مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن هذا الاهتمام لم يتطور إلى أي تحرك رسمي حتى الآن.

ويُعد مصطفى شوبير الحارس الثاني في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلف الحارس الأساسي محمد الشناوي، ويتواجد حالياً مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.