استقر الفنان المصري عمرو سعد على الاسم النهائي لمسلسله الرمضاني القادم لعام 2026، الذي يحمل اسم «إفراج»، المقرر عرضه على شاشة mbc مصر.

الصور الأولى لمسلسل إفراج

أكد عمرو سعد أن مسلسله الجديد يعد تجربة مختلفة تمامًا عن كل ما قدمه سابقًا، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى نوعية الدراما الإنسانية التي تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا.

عُمل لكل البيوت

ونشر عمرو سعد صورة من العمل عبر حسابه على «إنستغرام»، وعلق عليها قائلًا: «توكلنا على الله، الصورة الأولى من الدراما الإنسانية إفراج، وإن شاء الله يكون مسلسل كل البيوت المصرية والعربية».

دراما إنسانية مختلفة

وأضاف أن العمل يهدف لتقديم دراما تليق بحجم الثقة والنجاح، وتحترم تاريخ الدراما المصرية، معربًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور ويحظى باحترامه.

واختتم تعليقه بالإشارة إلى إحدى جمل العمل قائلًا:«لغة الرجالة الفعل مش الكلام»، وهي من مقولات شخصية عباس الريس، موجهًا التحية للمخرج أحمد خالد موسى.

تفاصيل مسلسل «إفراج»

ويقدم عمرو سعد شخصية «عباس الريس» في دراما شعبية اجتماعية، حيث ضم العمل كلًا من: عبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، ومن تأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، وإخراج أحمد خالد موسى.