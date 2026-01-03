فجر الفنان المصري هاني شاكر مفاجأة صادمة حول ثروته، مؤكداً أن الأرقام الفلكية التي تُنسب إليه والتي تحدثت عن مليار دولار لا تمت للحقيقة بصلة، وأن آخر مبلغ كبير أنفقه كان مليون دولار فقط لتشطيبات منزله الجديد.

وفي لقاء تلفزيوني، سخر شاكر من الشائعات قائلاً إنه طوال مسيرته الفنية لم يشغل نفسه إلا بالغناء والفن، بعيداً عن المشاريع التجارية التي تبرر أرقاماً بهذا الحجم. وأضاف: «هذه الأرقام الخرافية تتطلب عملاً تجارياً ضخماً إلى جانب الفن، وهو ما لم أقم به. ثروتي بعيدة كل البعد عن هذه الادعاءات».

وكشف الفنان قيمة «تشطيبات» منزله الجديد التي بلغت نحو 50 مليون جنيه مصري، أي ما يزيد قليلاً على مليون دولار أمريكي، معبراً عن امتنانه للحياة الكريمة التي يعيشها.

وعلى الصعيد الشخصي، نفى شاكر أي نية للزواج من امرأة أخرى، مؤكداً: «أين أجد سيدة مثلها؟»، كما رفض فكرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حال فقد صوته مستقبلاً، مؤكداً أنه لا يفكر في ذلك حالياً أو مستقبلاً.

وتأتي تصريحات الفنان وسط جدل مستمر حول ثروته الحقيقية، إذ تتفاوت الشائعات بين 30 مليون دولار فقط وأرقام خيالية تتجاوز المليار دولار، إلا أن هاني شاكر لم يفصح عن الرقم الحقيقي بالكامل.