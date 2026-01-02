غادة عبد الرازق تطالب بوقف تصاريح مسلسلها الرمضاني «عاليا».. وتلجأ للقضاء

لجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إلى القضاء لحماية حقوقها من الشركة المنتجة لمسلسلها الرمضاني الجديد «عاليا»، بعد إخلالها ببنود العقد وتأجيل تصوير المسلسل أكثر من مرة دون مبرر، رغم تحديد مواعيد واضحة للبدء منذ 15 يناير 2025.



أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي غادة عبد الرازق، اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة ضد الشركة، بعدما قامت بتسويق وبيع المسلسل داخل مصر وخارجها قبل تصوير أي مشاهد، وحصلت على عائد مادي دون تنفيذ التزاماتها أو صرف المستحقات المالية للفنانة.

منع استخدام اسم غادة في التسويق

أكدت غادة رفضها التام لاستخدام اسمها في ترويج المسلسل دون إذنها، مشيرة إلى أن العلاقة مع الشركة لم تعد قائمة نتيجة هذه التجاوزات.

تعليق إصدار تصاريح العمل

تكفل مكتب المستشار القانوني بمخاطبة الجهات المختصة لمنع إصدار أي تصاريح تتعلق بالمسلسل أو تسويقه، لحين إنهاء التسوية القانونية وحفظ حقوق الفنانة الأدبية والمادية.

