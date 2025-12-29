كاظم الساهر ينهي تسجيل ألبومه الغنائي الجديد.. ويؤكد: «الشعر هو الأساس»

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عن الانتهاء من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدًا أن العمل بات شبه مكتمل، ولم يتبق سوى الاتفاق مع شركات الإنتاج على آلية توزيع مبتكرة ومختلفة تناسب المرحلة القادمة.

وأوضح الساهر في تصريحات صحفية أنه تعاون في الألبوم مع نخبة من الشعراء المميزين، من بينهم الشاعر الكبير يحيى العلاق، إضافة إلى عزيز الرسام، مشيرًا إلى أن التجربة الشعرية تشكل العمود الفقري للعمل.

أغانٍ بلهجات غير عراقية

كما كشف كاظم الساهر أن الألبوم يتضمن عددًا من الأغنيات المقدمة بلهجات عربية مختلفة وغير عراقية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.



الشعر أساس الأغنية مهما تغير الزمن

وشدد الساهر في حديثه على أن الشعر سيظل الأساس الحقيقي لبناء الأغنية، مؤكدًا حرصه على تقديم موسيقى تواكب الجيل الجديد، دون التفريط في هوية الموسيقى أو التأثير على القيمة الفنية للكلمة، مضيفاً أن التطوير مطلوب، لكن ليس على حساب جوهر الأغنية.



حفل كامل العدد بـ أبو ظبي

ورفع حفل كاظم الساهر الأخير شعار كامل العدد، على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، والذي جمعه بالفنان الإماراتي حسين الجسمي، في أمسية فنية طربية شهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا.