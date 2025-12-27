طمأن الفنان المصري محمود حميدة جمهوره على حالته الصحية في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، عقب قضائه ليلة كاملة لتلقي العلاج إثر وعكة صحية مفاجئة.

ووثق الناقد السينمائي المصري أسامة عبدالفتاح لحظة عودة حميدة إلى منزله بصورتهما معًا، مُطمئنًا الجمهور قائلاً:«محمود حميدة بخير وعاد إلى منزله بصحة جيدة، ليطمئن محبيه».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ «محمود حميدة»

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين كشفت في تصريح سابق لـ«عكاظ» تفاصيل الوعكة الصحية لـ «محمود حميدة»، مؤكدة أن الفنان شعر بإرهاق شديد بشكل مفاجئ، نتيجة معاناته لسنوات طويلة من مشكلات في القلب، ما دفعه للتوجه إلى المستشفى.

أعماله المنتظرة

ينتظر محمود حميدة، عرض فيلم «الملحد» في جميع دور العرض السينمائية المصرية بداية من يوم 31 ديسمبر الجاري، ويضم العمل عدداً من النجوم منهم أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.

أعماله الجديدة

كما انتهى محمود حميدة من تصوير فيلم «الشيطان شاطر» والذي جمع كلاً من أحمد عيد، زينة، أحمد الحجار، حنان سليمان، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، إلى جانب ظهور خاص لعدد من الفنانين.