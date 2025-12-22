نفت الفنانة المصرية لوسي تعرضها لوعكة صحية، وقالت: «أنا الحمد لله بخير، لم أتعرض لوعكة صحية صعبة كما تردد، كل ما في الأمر أن أحد المهرجانات بدار الأوبرا المصرية قدم لي دعوة للحضور، ولكنني اعتذرت وأبلغتهم أنني تعرضت لنزلة برد فقط، هذا كل ما حدث».

وأضافت: «تواصل معي نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، للاطمئنان على صحتي، وأود أن أشكر كل من سأل عني وحاول الاطمئنان علي».

عمل رمضاني

وكشفت لوسي استعدادها للمشاركة في عمل درامي جديد، ستخوض به سباق المنافسة في رمضان القادم، وقالت: «أعقد حالياً جلسات عمل للانتهاء من التفاصيل كافة والوقوف على كل كبيرة وصغيرة، وحين الانتهاء منها سأعلن عن تفاصيل العمل، وأيضاً عُرض علي فيلم سينمائي جديد ولم أنته من قراءته كي أحسم قراري».

ويُعد مسلسل «فهد البطل» آخر أعمال لوسي، وعُرض في رمضان الماضي.