أكد الفنان المصري أحمد العوضي أن تصريحاته الأخيرة حول كونه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة استندت إلى أرقام وبيانات رسمية على منصة «غوغل»، مشيراً إلى أن الهدف كان شكر جمهوره على دعمهم المستمر.



الفنان المصري احمد العوضي

جدل تصريحاته الأخيرة

وأوضح العوضي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن تصريحاته جاءت خلال بث مباشر لجمهوره، وكان الهدف منها الاعتراف بفضلهم بعد فضل الله عليه.



الفنان المصري احمد العوضي

الرد على هجوم رضوى الشربيني

علق أحمد العوضي على انتقاد الإعلامية رضوى الشربيني لتصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أن انزعاج البعض لا يهمه ويترك حرية الرأي للآخرين، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض لأي هجوم من كبار الإعلاميين مثل عمرو أديب ولميس الحديدي وغيرهم.



الفنان المصري احمد العوضي

حقيقة ارتباطه بـ «يارا السكري»

نفى أحمد العوضي الشائعات حول ارتباطه بيارا السكري، مؤكداً أن علاقته بها قائمة على الزمالة والاحترام، وأنهما سبق وتعاونا في مسلسل «فهد البطل»، وسيقدمان معًا مسلسل «علي كلاي» في رمضان القادم.

الزواج قريبًا

أعلن الفنان المصري عن نيته الزواج قريبًا، معربًا عن رغبته في تكوين أسرة، قائلاً: «هتجوز قريب وده شرع ربنا، واللي يضايق ربنا معاه».