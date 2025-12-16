أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ إطلاق أول ألبوم موسيقي لموسم الرياض بعنوان Riyadh Mood، بمشاركة نخبة من الموسيقيين العالميين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموسيقى كعنصر أساسي في المشهد الترفيهي والثقافي بالمملكة.

مشاركة موسيقيين عالميين وعرب

يشارك في المشروع أكثر من 30 موسيقيًا عالميًا إلى جانب نخبة من أبرز العازفين العرب، داخل استوديوهات مرواس في رياض بوليفارد سيتي، لتقديم تجربة موسيقية متميزة تجمع بين الخبرة والابتكار.

رؤية فنية مبتكرة

يقود المشروع نواف البناي بالتعاون مع الموزع الموسيقي خالد عز والمايسترو تامر فيضي، لتقديم توليفة موسيقية معاصرة تعكس الطابع الفني لموسم الرياض.

رسالة عالمية من خلال الموسيقى

ومن جانبه، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له مع عدد من أبرز الموسيقيين العالميين على حسابه في «إنستغرام»، مؤكدًا أن الموسيقى لغة عالمية توحد الشعوب وتعكس البُعد الإنساني والاحتفالي للمشروع.

كما سيتم تصوير الألبوم كاملًا، الذي يضم 42 أغنية، داخل استوديوهات الحصن Big Time، بإشراف المخرجة الهندية العالمية Disha Daswani، في مشروع فني يقدم تجربة بصرية سينمائية مبتكرة للألبوم.