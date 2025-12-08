فيما تنظر المحكمة العسكرية في لبنان 3 فبراير القادم القضايا التي يتهم فيها الفنان فضل شاكر، تستجوب محكمة جنايات بيروت في قصر العدل برئاسة القاضي بلال ضناوي في 15 ديسمبر الجاري الفنان اللبناني في الدعوى المقامة ضده بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

قضية جنائية

وقال المحامي اللبناني محمد صبلوح في تصريحات إعلامية: «الجلسة التي عقدت في 22 أكتوبرالماضي كانت إجرائية فقط، وتهدف إلى تثبيت هوية المتهمين وفِرق الدفاع»، مشيراً إلى أن القضية التي يمثل فيها فضل شاكر أمام محكمة جنايات بيروت تعود إلى 2013، وشملت اتهام العديد من الأسماء، من بينهم فضل شاكر.

وأضاف أن هلال حمود قد أسقط حقه الشخصي عن بعض المتهمين، من بينهم فضل شاكر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مسار القضية، لافتاً إلى أن المعطيات المتوافرة تدعم براءة فضل شاكر من تهمة محاولة القتل، نظراً لغياب الأدلة المادية التي تدينه.

وأضاف: «القضية تعرضت لتضخيم إعلامي، ربما كان مدفوعاً بأهداف سياسية»، مشيراً إلى أن المتابعين للقضية قد يشهدون في الجلسة القادمة توضيحاً حول دور فضل شاكر في الحادثة، التي سَيتبين فيها ما إذا كانت التهم الموجهة إليه صحيحة أم لا.

وتتزايد التكهنات حول مصير فضل شاكر في الجلسة القادمة، سواء بإعلان براءته أو إرجائها إلى موعد آخر، خصوصاً بعد أن أسقطت الهيئات القضائية في لبنان في 26 أكتوبر الماضي تهمتين أساسيتين عن الفنان وجهتا إليه سابقاً تتعلقان بالإساءة إلى دولة عربية، وتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال.