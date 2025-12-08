أكدت الفنانة المصرية ليلى علوي أن فيلم هجرة شدها من أول مشهد لآخر لحظة، واصفة إياه بالعمل السعودي الرائع.

وقالت بعد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر: «المخرجة شهد أمين قدّمت سيناريو وإخراجا بدرجة عالية من الوعي والجمال، أداء تمثيلي متقن، تصوير يخطف الأنفاس، ولوكيشن يخدم القصة بشكل جميل ألف مبروك لكل صُنّاع هذا العمل العظيم».

قصة هجرة

يروي فيلم هجرة قصة جدة تسافر مع حفيدتيها في2001 من المنطقة الجنوبية إلى مكة المكرمة، وخلال الرحلة تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، لتنطلق الجدة برفقة الحفيدة الصغرى شمالًا في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل.

وعلى امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى حكايات منسية، فيكشف السفر وجوها خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها الإنساني.

9 مدن سعودية

تم تصوير الفيلم في ٩ مدن ضمت بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تيماء، تبوك، نيوم، وضباء وتحاول شهد أمين من خلال الفيلم إبراز التنوع الجغرافي والثقافي بالسعودية، في قصة تسلط الضوء على نساء من أجيال مختلفة ودورهن في بناء المجتمع.

يضم طاقم التمثيل كلا من خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم.

واستمر العمل في الفيلم أكثر من ثلاث سنوات، بين المخرجة وكاتبة العمل شهد أمين والسينمائي العراقي محمد جبارة الدراجي كمنتج رئيسي.