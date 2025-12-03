أحيت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور ذكرى وفاة والدها الممثل المصري الراحل أشرف عبد الغفور، الذي تحل اليوم 3 ديسمبر، معربة عن اشتياقها له واستمرار أثره في حياتها رغم مرور عامين على رحيله.

رسالة ريهام عبد الغفور لوالدها الراحل

وجهت ريهام عبد الغفور، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، حيث قالت إنها فقدت

أكثر شخص كان يحبها ويفهما ويستمع إليها دون الحاجة يوماً إلى شرح.

اشتياق لوالدها

وأضافت الفنانة: «فقدت الحضن الذي كان يشعرني بأن الدنيا بخير وبأنني في أمان، وفقدت القُبلة التي كانت تمنحني طاقة الحب لأواصل الحياة، لقد فقدت السند، فقدت الأب والإنسان الأعظم، الأكرم، الأنبل، والأحن».

واختتمت حديثها قائلة: «فقدت أبي، حبيبي، وصديقي المقرب، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجمعني به في الجنة يا رب».

أعمال ريهام عبد الغفور القادمة

وعلى جانب آخر، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسلها «سنجل ماذر فاذر»، قصة وإخراج تامر نادي، حيث يشارك فيه أيضاً كل من هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي وغيرهم من الفنانين.