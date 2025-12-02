فجرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد مفاجأة حول علاقة الثنائي الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، مؤكدة زواجهما أخيرا.

وكتبت السعيد في منشور لها على حسابها في «إنستغرام»: «لا أعلم لماذا لم يُفهم منشوري السابق بالشكل الصحيح، كان الهدف منه تهنئة الفنانة الجميلة دينا الشربيني بزواجها من النجم خفيف الظل كريم محمود عبدالعزيز بعد طلاقه، هذا الزواج جاء في مرحلة طبيعية من حياته، دون أن نعرف تفاصيل شخصيته أو هواياته، لكن الحب كان المحرك الأساسي لعلاقتهما».

وأضافت: «يبدو أن الزوجة لم تهتم بتطوير نفسها خلال الزواج الذي دام 15 عاما بما يحافظ على العلاقة، بينما كريم شخصيته مرحة بطبيعتها، وهو ما يظهر في فيديوهاته على «تيك توك»، الزواج يحتاج إلى مودة ورحمة وحوار مشترك، وإذا غابت هذه العناصر، لن تكفي الرحمة وحدها لتجاوز التحديات». وتابعت: «كريم نضجت احتياجاته مع الوقت، بينما زوجته لم تتطور بما يتناسب مع هذه التغيرات، مما أثر على العلاقة بشكل واضح».