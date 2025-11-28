أول تعليق من تامر حسني على شائعات تعرضه لخطأ طبي

نفى المطرب المصري تامر حسني الشائعات المتداولة حول تعرضه لأي خطأ طبي أثناء خضوعه لعملية استئصال جزء من الكلى في ألمانيا، والتي زُعم أنها تسببت في تدهور حالته ودخوله المستشفى مرة أخرى.

تامر حسني ينفي شائعات الخطأ الطبي

وقال تامر حسني في منشور عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» إن الأخبار المتداولة غير صحيحة، مؤكدًا أنه يتحسن يومًا بعد يوم بفضل الله، وأن حالته الصحية تخضع لمتابعة دقيقة بين الفريق الطبي في ألمانيا ومصر.

إشادة بالأطباء المصريين

وأعرب عن تقديره الكبير للأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن خبراء المستشفى في ألمانيا أثنوا على مهاراتهم وكفاءتهم، ووصف الفترة الحالية بأنها صعبة نظرًا لحجم العملية الجراحية التي خضع لها، مؤكدًا عزمه على التعافي والمقاومة.

رسالة شكر للجمهور

واختتم تامر حسني حديثه بتوجيه الشكر لجمهوره على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن دعواتهم كانت سندًا كبيرًا له، قائلاً: «بكرم الله ودعواتكم أتجاوز هذه الفترة، كل الشكر والمحبة لكم يا أغلى الناس».

أول حفل لتامر حسني بعد وعكته الصحية

وكان أعلن تامر حسني عن أول حفل جماهيري له في مصر بعد تعافيه بشكل نهائي من وعكته الصحية، وذلك يوم 20 ديسمبر القادم في قصر عابدين، وسط توقعات حضور جماهيري ضخم.