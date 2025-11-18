أجرى الفنان المصري تامر حسني، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى، ويخضع لفترة نقاهة حالياً تمهيداً لاستئناف نشاطه الفني.

وفي أول تعليق له على حالته الصحية قال حسني عبر حسابه على إنستغرام: «مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله، أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال».

وأضاف: «شكرًا لكل اللي بيحاول يطمن عليا، شكرًا لكل اللي دعالي وبيدعيلي».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفنان تامر حسني كان يعاني من ألم متزايد خلال الفترة الماضية، ورغم توصيات الأطباء بالتدخل الجراحي سريعاً، إلا أنه فضّل تأجيل العملية إلى حين انتهاء جولته الغنائية في أوروبا.

ومع تدهور حالته الصحية اضطر لاحقًا للخضوع للجراحة دون الإعلان مسبقًا، تفاديًا لإثارة القلق لدى جمهوره، ويخضع حاليًا لفترة نقاهة يُتوقع أن تتبعها سلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية خلال الأيام القادمة للاطمئنان على حالته قبل عودته إلى نشاطه الفني.

وحرص نجوم الوسط الفني على تقديم رسائل دعم إلى حسني عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.