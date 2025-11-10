توافد عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة والده الذي وافته المنية الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض.
أبرز الحضور نجلا الرئيس الأسبق والمشاهير
وكان من أوائل الحضور علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما شهد العزاء حضورًا كثيفًا من الفنانين مثل درة، حسن الرداد، أيتن عامر، عصام السقا، منة فضالي، جوري بكر، ساندي، كريم الحسيني، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، حسام داغر، ومنذر رياحنة .
نجوم الفن يشاركون في تقديم التعازي
كما شارك في تقديم التعازي كل من أحمد زاهر، عمرو سعد، وفاء عامر، أحمد داش، محمد رجب، إدوارد، إسماعيل فرغلي، زينة، سيد رجب، محمد شاهين، روجينا، دنيا عبد العزيز إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.
مواساة النجوم لمحمد رمضان
وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مؤازرة رمضان في مصابه، بينهم أحمد العوضي، محمد ممدوح تايسون، محمد سعد، عماد زيادة، ياسر جلال، أحمد السقا، دينا فؤاد، عبير صبري، أحمد عيد، مصطفى كامل، أشرف زكي، طارق علام، خيري رمضان، دنيا عبد العزيز وزوجها، سهير جودة.
وفاة والد محمد رمضان
يذكر أن محمد رمضان أعلن فجر يوم الجمعة الماضية، وفاة والده رمضان محمود حجازي، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى رحيله عن عمر يناهز السبعينات.
A large number of art stars and public figures gathered at the Police Mosque in Sheikh Zayed to offer condolences to artist Mohamed Ramadan on the death of his father, who passed away last Friday after a battle with illness.
Notable attendees included the former president's sons and celebrities
Among the first attendees were Alaa and Gamal Mubarak, the sons of former President Mohamed Hosni Mubarak. The funeral saw a heavy presence of artists such as Dora, Hassan El Raddad, Aiten Amer, Essam El Sakka, Menna Fadali, Jory Bakr, Sandy, Karim El Hosseini, Mohamed Ali Rizk, Ihab Fahmy, Hossam Dagher, and Monther Ri'ahna.
Art stars participate in offering condolences
Also participating in offering condolences were Ahmed Zaher, Amr Saad, Wafaa Amer, Ahmed Dash, Mohamed Ragab, Edward, Ismail Farghaly, Zina, Sayed Ragab, Mohamed Shahin, Rogina, and Donia Abdel Aziz, along with a number of art and media stars.
Stars' condolences to Mohamed Ramadan
A number of artists and celebrities were keen to support Ramadan in his time of grief, including Ahmed El Awadi, Mohamed Mamdouh "Tyson," Mohamed Saad, Emad Ziyada, Yasser Galal, Ahmed El Sakka, Dina Fouad, Abeer Sabry, Ahmed Eid, Mostafa Kamel, Ashraf Zaki, Tarek Allam, Khairy Ramadan, Donia Abdel Aziz and her husband, and Soheir Gouda.
The death of Mohamed Ramadan's father
It is worth mentioning that Mohamed Ramadan announced early last Friday the death of his father, Ramadan Mahmoud Higazi, due to a sudden health crisis that led to his passing at the age of seventy.