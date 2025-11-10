توافد عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة والده الذي وافته المنية الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض.

أبرز الحضور نجلا الرئيس الأسبق والمشاهير

وكان من أوائل الحضور علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما شهد العزاء حضورًا كثيفًا من الفنانين مثل درة، حسن الرداد، أيتن عامر، عصام السقا، منة فضالي، جوري بكر، ساندي، كريم الحسيني، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، حسام داغر، ومنذر رياحنة .

عدد من الفنانين خلال تقديمهم العزاء للفنان المصري محمد رمضان

نجوم الفن يشاركون في تقديم التعازي

كما شارك في تقديم التعازي كل من أحمد زاهر، عمرو سعد، وفاء عامر، أحمد داش، محمد رجب، إدوارد، إسماعيل فرغلي، زينة، سيد رجب، محمد شاهين، روجينا، دنيا عبد العزيز إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

مواساة النجوم لمحمد رمضان

وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على مؤازرة رمضان في مصابه، بينهم أحمد العوضي، محمد ممدوح تايسون، محمد سعد، عماد زيادة، ياسر جلال، أحمد السقا، دينا فؤاد، عبير صبري، أحمد عيد، مصطفى كامل، أشرف زكي، طارق علام، خيري رمضان، دنيا عبد العزيز وزوجها، سهير جودة.

وفاة والد محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان أعلن فجر يوم الجمعة الماضية، وفاة والده رمضان محمود حجازي، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى رحيله عن عمر يناهز السبعينات.