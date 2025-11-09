نفى الفنان المصري محمد رياض عدم وجود أي خلافات بينه وبين الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أو فريق العمل، وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة في مسلسلها الجديد «عليا» المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

لا خلافات مع فريق العمل

وأكد رياض، في تصريح خاص لـ«عكاظ» عدم وجود أي خلافات تجمعه مع فريق عمل مسلسل «عليا»، مشيرًا إلى أن سبب اعتذاره يعود لأسباب شخصية، ومتمنيًا التوفيق والنجاح لجميع صناع العمل.

اعتذار شخصي

وكان كتب محمد رياض، منشوراً، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، وقال: «اعتذرت عن مسلسل عليا وأتمنى كل التوفيق لأسرة المسلسل».

جدل الموسم الثاني من «لن أعيش في جلباب أبي»

وعلى جانب آخر، حسم محمد رياض الجدل حول إنتاج الموسم الثاني من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مضيفاً أن مشاركة الفنانة عبلة كامل شرط أساسي لتنفيذ الجزء الجديد.

أصحاب حقوق الملكية الفكرية

وأوضح رياض أن الفكرة انطلقت بعد انتشار صورة لشخصية عبد الوهاب وهو يجري، ما دفع نجله عمر للحديث عن رغبة الجمهور في جزء جديد، لافتًا إلى أن الموضوع لفت انتباه أصحاب حقوق الملكية الفكرية، دون اتخاذ أي إجراءات رسمية حتى الآن.