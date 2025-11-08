كشف مدير أعمال الفنان محمد منير، أحمد البنداري، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر وعكة صحية مفاجئة ناتجة عن الإجهاد في العمل.

يعاني من أمراض مزمنة

وأوضح البنداري في تصريح خاص لصحيفة عكاظ، أن محمد منير شعر بإجهاد شديد نتيجة معاناته من أمراض مزمنة منذ سنوات طويلة، تستدعي أحيانًا نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.

**media«2610960»**

استقرار الحالة الصحية

وأضاف مدير أعماله أن محمد منير خضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، وكانت النتائج مستقرة، مشيرًا إلى أن حالته بدأت تتحسن في الوقت الحالي.

موعد خروجه من المستشفى

وعن موعد خروجه من المستشفى، أكد مدير أعماله أن الطبيب أبلغهما بأنه من المحتمل أن يغادر محمد منير اليوم أو غدًا، وذلك وفقًا لتحسن واستقرار حالته الصحية.

**media«2610962»**

نقيب المهن الموسيقية يطمئن

وفي سياق آخر، طمأن نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، جمهور محمد منير على حالته الصحية بعد تواصله معه شخصيًا للاطمئنان عليه، مؤكدًا في بيان صحفي، أن الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة وأن حالته مستقرة وروحه المعنوية عالية، ويتلقى الرعاية اللازمة.