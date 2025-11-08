هدى الفهد ووليد الشامي وفرقة ميامي يقدّمون سهرة غنائية ضمن موسم الرياض

في أمسية غنائية جمعت بين الطرب والإيقاع الحي، شهد أحد مسارح موسم الرياض سهرة فنية أحياها كلٌ من الفنانة هدى الفهد والفنان وليد الشامي وفرقة ميامي، وسط حضور جماهيري امتلأت به مقاعد المسرح منذ الساعات الأولى.

بدأت الأمسية بصعود الفنانة هدى الفهد إلى المسرح، حيث قدّمت مجموعة من الأغنيات بمشاركة فرق استعراضية رافقتها على خشبة المسرح، لتشكّل لوحات بصرية تزامنت مع الإيقاعات والخلفيات الموسيقية. وأعربت هدى الفهد عن سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض قائلة: «وجودي بين هذا الجمهور شرف كبير، وشكراً لموسم الرياض على إتاحة هذه الفرصة».

وعقب هدى الفهد اعتلى الفنان وليد الشامي المسرح، حيث قدّم فقرته الغنائية وسط تفاعل واضح من الجمهور الذي تجاوب مع أغنياته وصفق بحرارة مع كل مقطع. وفي تصريح مقتضب، قال الشامي: «سعيد بلقاء جمهور الرياض.. هذا الجمهور دائماً يمنحني طاقة خاصة». ووجّه الشكر لموسم الرياض على دعوته للمشاركة في هذه الأمسية.

وفي ختام الحفل، قدّمت فرقة ميامي فقرتها التي اتسمت بالحركة والإيقاع السريع، بمرافقة الفرق الاستعراضية التي أدت عروضاً راقصة تفاعلت معها الجماهير، في ختام سهرة اتسمت بالحيوية والتناغم بين الصوت والأداء الحركي على المسرح.

وتندرج هذه الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي يقدمها موسم الرياض بمشاركة فنانين من داخل المملكة وخارجها، في إطار تنويع الخيارات الترفيهية وتقديم تجارب فنية متعددة للجمهور.