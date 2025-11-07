تحوّل حفل أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في باريس إلى مشهد فوضوي، بعدما اقتحم متظاهرون القاعة مساء أمس (الخميس) وألقوا قنابل ضوئية سببت حالة ذعر بين الحضور، ودَفعت الموسيقيين إلى مغادرة المسرح وسط صرخات واستنفار أمني.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت أربعة أشخاص شاركوا في العملية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طريقة دخولهم إلى القاعة.

وفي الخارج، احتشد العشرات من الناشطين وهم يهتفون «إسرائيل قاتلة»، في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي في فرنسا تجاه ممارسات الجيش الإسرائيلي.

ورغم التوتر، تمكّن المنظمون من استئناف الحفل لاحقاً، بعد سيطرة قوات الأمن على الوضع داخل القاعة.