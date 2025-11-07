في حدث حزين، أعلن الفنان المصري الشهير محمد رمضان، وفاة والده رمضان محمود حجازي، فجر اليوم (الجمعة)، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى رحيله عن عمر يناهز السبعينات.

محمد رمضان يعلن وفاة والده

جاء الإعلان عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، حيث كتب رمضان: «بعد فجر النهارده يوم الجمعة رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا».

وأضاف في منشور آخر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب».

لم يكشف رمضان عن تفاصيل دقيقة حول السبب الطبي للوفاة، لكنه أكد أن الفقيد كان رجلاً صالحًا، حافظًا للقرآن الكريم، يقضي لياليه في الصلاة والقراءة.

وفي تصريحات سابقة له، وصف رمضان والده بأنه «أحن قلب في الدنيا»، مشيرًا إلى أنه لم يدخل بيته صديق واحد طوال حياته، وكان ينام مبكرًا ويصحو قبل الفجر للصلاة والتلاوة.

هذه الكلمات أثارت موجة من العواطف لدى الجمهور، الذي تذكر الدور الكبير الذي لعبته الأسرة في دعم مسيرة رمضان الفنية الطويلة.

تفاصيل الجنازة والدفن

في سياق متصل، أعلن رمضان عن برنامج الجنازة، حيث تقام صلاة الميت على الفقيد عقب صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، تليها الدفن في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

أزمة محمد رمضان القضائية

يأتي هذا المصاب في ظل أزمة قضائية يمر بها رمضان، حيث صدر حكم من محكمة جنح الدقي أمس (الخميس)، يقضي بحبسه عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أغنيته «رقم واحد يا أنصاص» على «يوتيوب» دون تصريح قانوني.