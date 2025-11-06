حذّرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، من شخص مجهول ينتحل صفة الفنان طلعت الشريف، ويتواصل مع الفنانين، لطلب مساعدات مالية عبر محفظته الإلكترونية على الهواتف المحمولة، مدعيًا أنه يمر بظروف مادية صعبة.

وفي رد فعل سريع على هذه الواقعة، أكد الفنان طلعت الشريف بأن هذا التصرف يعد عملية انتحال صفة واضحة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي انتحل هويته وحاول التواصل مع زملائه في الوسط الفني.

ومن جانبها، أكدت نقابة المهن التمثيلية أنها تتابع عن كثب ما يحدث، وأنها على اتصال مستمر مع الفنان طلعت الشريف للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحل الصفة، مُعربة عن تضامنها الكامل مع الشريف.

كما دعت النقابة جميع أعضائها والفنانين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص مجهول يدعي أنه يمثل فنانين آخرين لطلب مساعدات مالية.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن حذر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في أوائل مايو، من حالات مشابهة لانتحال شخصيات فنانين غائبين عن الساحة الفنية منذ سنوات، مثل شوقي المغازي وقيس عبدالفتاح.

وتم اكتشاف مجهولين استغلوا غياب هؤلاء الفنانين لاستجداء المال من زملائهم في الوسط الفني، لا سيما الفنان ماجد المصري، الذي أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل المجهول، الذي تواصل معه، ما دفع النقابة إلى التحقيق في الأمر وتوضيح الحقيقة لأعضائها والعاملين في الوسط الفني، تجنبًا للوقوع في فخ النصب تحت شعار «ظروف مادية صعبة».