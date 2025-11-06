تُوفي الكاتب والمؤلف المصري أحمد عبدالله عن عمر يناهز 60 عاماً، حسب ما أعلن المنتج المصري أحمد السبكي، مساء الأربعاء.

وأذاع نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، خبر وفاة الراحل، مشيرا إلى أداء صلاة الجنازة على الجثمان ظهر الخميس من مسجد السراج المنير بمنطقة الدقي بالجيزة، على أن يقام العزاء (السبت).

تخرج أحمد عبدالله، الذي ولد في الأول من أبريل عام 1965، من كلية الحقوق، وانطلق في الكتابة للمسرح منذ أن كان طالبا في الجامعة، وبعد تخرجه قدم العديد من المسرحيات المهمة مثل «ألابندا» و«حكيم عيون».

حقق عبدالله على المسرح نجاحات كبيرة، قبل أن يتجه للكتابة السينمائية، ويقدم مجموعة من الأفلام الكوميدية الناجحة من بينها «عبود على الحدود» و«غبي منه فيه».

وشكّل عبد الله ثنائيا متفاهما مع المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر قليلة، حيث التقيا عام 2008، وقدما معاً مجموعة من الأعمال السينمائية المميزة، من بينها «الفرح»، و«كباريه» و«الليلة الكبيرة».

كما تعاون الاثنان الراحلان على الصعيد الدرامي في مسلسل «الحارة»، وقدما معاً آخر فيلم في العام الماضي، وهو فيلم «ليلة العيد» الذي قامت ببطولته يسرا وسيد رجب وسميحة أيوب.